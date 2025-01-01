Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Nachts im Zoo

SAT.1Staffel 7Folge 81
Nachts im Zoo

Nachts im ZooJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 81: Nachts im Zoo

44 Min.Ab 12

Kurz vor der morgendlichen Öffnung eines Streichelzoos wird ein fremder verletzter Mann in einem Gehege gefunden. Hatte er es auf die Tiere abgesehen? - Ein Mitarbeiter im Arbeitsamt wurde von seinem Kunden geschlagen, nachdem er sich auf ihn erbrochen hat. - Fahrerflucht nach einem Autounfall: Es stellt sich heraus, dass einer der Wagen nicht nur geklaut, sondern auch für Kleinwüchsige umgebaut wurde ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen