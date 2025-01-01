Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 84: Leon allein Zuhaus
44 Min.Ab 12
Eine Mutter ist in Sorge um ihren Sohn, der zuhause verunfallt sein soll: Doch als die Spezis eine schwer verletzte Person finden, muss die Frau erkennen: Der junge Mann ist nicht ihr Sohn. - Verhütung und ihre Nebenwirkungen. Die Spezis stoßen auf eine Lüge, welche die Ehe ihrer Patienten auf eine harte Probe stellt. - Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Ist Kokelei oder Pfusch am Bau die Ursache?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1