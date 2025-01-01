Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Leon allein Zuhaus

SAT.1Staffel 7Folge 84
Leon allein Zuhaus

Leon allein ZuhausJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 84: Leon allein Zuhaus

44 Min.Ab 12

Eine Mutter ist in Sorge um ihren Sohn, der zuhause verunfallt sein soll: Doch als die Spezis eine schwer verletzte Person finden, muss die Frau erkennen: Der junge Mann ist nicht ihr Sohn. - Verhütung und ihre Nebenwirkungen. Die Spezis stoßen auf eine Lüge, welche die Ehe ihrer Patienten auf eine harte Probe stellt. - Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Ist Kokelei oder Pfusch am Bau die Ursache?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen