Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 87: Weggeschleudert
44 Min.Ab 12
Eine Radfahrerin wird von einem schlingernden Auto beinahe gerammt. Die Spezis können den Fahrer aus dem Autowrack befreien, doch schon bald stellt sich heraus: Von der Beifahrerin fehlt jede Spur. Und: Die Spezis werden von einer angeblich gestürzten Jugendlichen gerufen, doch am Unfallort drucksen die Melderin und ihre Freundinnen herum. Gibt es wirklich keine ernstlich Verletzten?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
