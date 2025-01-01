Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 7Folge 93
Folge 93: Feste feiern bis sie fallen!

44 Min.Ab 12

Ein Ehepaar kommt von einem Wochenendausflug nach Hause und trifft dort auf Rettungskräfte, die viele junge Leute behandeln. Hat die Tochter heimlich eine Party gefeiert? - Eine Teenagertochter bringt ihre kurzatmige Mutter in die Notaufnahme. Das Mädchen befürchtet eine Panikattacke. - Die Spezis sind alarmiert, als ein Unbekannter in der Leitstelle anruft und behauptet, verletzt in einem Kofferraum eingesperrt zu sein.

