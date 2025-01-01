Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Keine Selbstbedienung

SAT.1Staffel 7Folge 95
Keine Selbstbedienung

Keine SelbstbedienungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 95: Keine Selbstbedienung

44 Min.Ab 12

Der Albtraum einer Ehefrau und Mutter wird wahr: In der Autowerkstatt ihres Mannes ist ein Feuer ausgebrochen - und ihr Mann und ihr Sohn sind noch in der Halle. - Ein Unbekannter wird in die NA eingeliefert - in seinem Bauch steckt die Stange eines Regenschirmgerippes. Wer ist der Mann und liegt ein Gewaltverbrechen vor? - Schock auf dem Rastplatz: Der Freund einer Frau ist spurlos verschwunden, am Kotflügel seines Sprinters ist Blut! Wurde er Opfer eines tragischen Unfalls?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen