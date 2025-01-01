Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Frisiert und abgeschmiert

SAT.1Staffel 7Folge 97
Frisiert und abgeschmiert

Folge 97: Frisiert und abgeschmiert

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden zu einem verunfallten Pkw gerufen. Dessen Inneres ist komplett mit Farbe ausgespritzt. Offenbar ist ein Farbeimer durch die Kabine geschleudert worden. - Eine Frau kommt mit heftigem Ausschlag in die Klinik. Was zunächst wie eine Allergie aussieht, entpuppt sich als Nebenwirkung einer rätselhaften Erkrankung. - Die Spezialisten suchen einen Mann im Wald, der seiner Freundin eine mysteriöse Sprachnachricht hinterlassen hat ...

