Bakugan Battle Brawlers

In den Sturm

Staffel 11Folge 1
In den Sturm

In den Sturm

Bakugan Battle Brawlers

Folge 1: In den Sturm

22 Min.Ab 6

Dan und Jake patrouillieren um das dritte Schild, um nach gundalianischen Angriffsschiffen Ausschau zu halten. Dabei finden sie ein Kind namens Robin, das behauptet, es sei eines der entführten Erdkinder, das seinen Entführern entkommen konnte.

