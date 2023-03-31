Bakugan Battle Brawlers
Folge 1: In den Sturm
22 Min.Ab 6
Dan und Jake patrouillieren um das dritte Schild, um nach gundalianischen Angriffsschiffen Ausschau zu halten. Dabei finden sie ein Kind namens Robin, das behauptet, es sei eines der entführten Erdkinder, das seinen Entführern entkommen konnte.
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008