Bakugan Battle Brawlers

Schicksal enthüllt

FilmRiseStaffel 11Folge 13
22 Min.Ab 6

Dan, Drago, Barodius und Dharak tragen ihren entscheidenden Kampf dank Code Eve aus. Die Heilige Macht hinter der Heiligen Sphaera bringt sie in eine mittlere Dimension dafür. Code Eve enthüllt den Gewinnern dann das Geheimnis des Switch-Codes.

