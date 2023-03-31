Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Genesis

FilmRiseStaffel 11Folge 3
Genesis

Bakugan Battle Brawlers

Folge 3: Genesis

22 Min.

Um den immer noch hypnotisierten Jake aus den Klauen des Feindes zu befreien, schart Dan die Schläger um sich, um ihren Kumpel zu verfolgen. Ihre Pläne werden jedoch vereitelt, als Königin Serena sie daran hindert, nach Gundalia zu reisen.

FilmRise
