Bakugan Battle Brawlers
Folge 3: Genesis
22 Min.
Um den immer noch hypnotisierten Jake aus den Klauen des Feindes zu befreien, schart Dan die Schläger um sich, um ihren Kumpel zu verfolgen. Ihre Pläne werden jedoch vereitelt, als Königin Serena sie daran hindert, nach Gundalia zu reisen.
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008