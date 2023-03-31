Bakugan Battle Brawlers
Folge 12: Code Eve
22 Min.
Dan und die anderen Kämpfen weiterhin mit Barodius um den Himmelskörper. Als er ihn einholt wird er plötzlich von einem blendenden Licht getroffen und verliert das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, befindet er sich in einer anderen Welt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008