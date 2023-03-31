Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Code Eve

FilmRiseStaffel 11Folge 12
Code Eve

Bakugan Battle Brawlers

Folge 12: Code Eve

22 Min.

Dan und die anderen Kämpfen weiterhin mit Barodius um den Himmelskörper. Als er ihn einholt wird er plötzlich von einem blendenden Licht getroffen und verliert das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, befindet er sich in einer anderen Welt.

FilmRise
