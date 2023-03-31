Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumflucht

Staffel 11Folge 9
Folge 9: Traumflucht

22 Min.Ab 6

Fabia erscheint im richtigen Zeitpunkt, als Dan und Jake sich Kazarinas Hypnose entziehen können. Kazarina kann allerdings fliehen, während die drei ihr auf den Fersen bleiben. Die gefochtenen Kämpfe bis dorthin waren allerdings nur Ablenkungen.

