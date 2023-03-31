Bakugan Battle Brawlers
Folge 9: Traumflucht
22 Min.Ab 6
Fabia erscheint im richtigen Zeitpunkt, als Dan und Jake sich Kazarinas Hypnose entziehen können. Kazarina kann allerdings fliehen, während die drei ihr auf den Fersen bleiben. Die gefochtenen Kämpfe bis dorthin waren allerdings nur Ablenkungen.
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008