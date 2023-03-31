Bakugan Battle Brawlers
Folge 8: Letzter Blitz
22 Min.Ab 6
Die Spieler wollen kämpfen, um Dan und Jake zu retten, als sie in Nurzaks Unterschlupf sind. Nurzaks Untergang ist bereits eingeläutet, doch werden die Spieler bereits auf dem Weg zu Kazarinas Labor angegriffen. Der Rettungstrupp wird dezimiert.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008