Bakugan Battle Brawlers

FilmRiseStaffel 11Folge 8
Folge 8: Letzter Blitz

22 Min.Ab 6

Die Spieler wollen kämpfen, um Dan und Jake zu retten, als sie in Nurzaks Unterschlupf sind. Nurzaks Untergang ist bereits eingeläutet, doch werden die Spieler bereits auf dem Weg zu Kazarinas Labor angegriffen. Der Rettungstrupp wird dezimiert.

