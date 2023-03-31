Bakugan Battle Brawlers
Folge 6: Wiedergutmachung
22 Min.Ab 6
Nurzak und Fabia geraten in einen Kampf mit Kazarina und Stoica, als sie in das Schloss eindringen. Dabei werden sie durch einen Angriff in die Tiefe gerissen. Nurzak berichtet nach ihrer misslichen Lage von seiner Vergangenheit.
Bakugan Battle Brawlers
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008