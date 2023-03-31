Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 6
Folge 6: Wiedergutmachung

22 Min.Ab 6

Nurzak und Fabia geraten in einen Kampf mit Kazarina und Stoica, als sie in das Schloss eindringen. Dabei werden sie durch einen Angriff in die Tiefe gerissen. Nurzak berichtet nach ihrer misslichen Lage von seiner Vergangenheit.

