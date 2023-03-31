Bakugan Battle Brawlers
Folge 11: Gebrochener Bann
22 Min.Ab 6
Gill kann Kazarina abfangen, als sie im Gefecht gegen Fabia fliehen will und Nurzak und Mason auftauchen. Dadurch kann ihre Hypnose durchbrochen werden und alle werden wieder normal. Die Schlacht gegen Barodius steht aber noch bevor.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008