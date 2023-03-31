Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Gebrochener Bann

FilmRiseStaffel 11Folge 11
22 Min.Ab 6

Gill kann Kazarina abfangen, als sie im Gefecht gegen Fabia fliehen will und Nurzak und Mason auftauchen. Dadurch kann ihre Hypnose durchbrochen werden und alle werden wieder normal. Die Schlacht gegen Barodius steht aber noch bevor.

