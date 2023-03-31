Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Staffel 11Folge 5
Folge 5: Wahre Evolution

22 Min.Ab 6

Nachdem er von seinen Kameraden getrennt wurde, stellt sich Dan einem Kampf mit Barodius. Gleichzeitig eröffnet Colossus dem frustrierten Drago, dass seine Evolution noch nicht stattgefunden hat und er seine Kräfte daher nicht nutzen kann.

