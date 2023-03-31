Bakugan Battle Brawlers
Folge 5: Wahre Evolution
22 Min.Ab 6
Nachdem er von seinen Kameraden getrennt wurde, stellt sich Dan einem Kampf mit Barodius. Gleichzeitig eröffnet Colossus dem frustrierten Drago, dass seine Evolution noch nicht stattgefunden hat und er seine Kräfte daher nicht nutzen kann.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Anime, Action, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008