Staffel 11Folge 4
Folge 4: Infiltriert

23 Min.Ab 6

Ren verkündet nach der Spielerankunft durch Dragonoid Colossus in Gundalia, dass er die einstigen Mitglieder befreien möchte. Sie werden in Kazarinas Labor gefangengehalten. Dan, Marucho und Shun suchen nach Jake, als sich die Gruppe aufteilt.

