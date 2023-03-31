Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

FilmRiseStaffel 3Folge 11
22 Min.Ab 6

Während des lang erwarteten Kampfes zwischen Dan und Shun scheint Skyress überlegen zu sein und Drago wird viel Mühe brauchen, um siegreich zu sein. Masquerade steht in der Zwischenzeit Alice und Exedra in Vestroia gegenüber.

