Bakugan Battle Brawlers
Folge 11: Du sagst, du willst eine Evolution
22 Min.Ab 6
Während des lang erwarteten Kampfes zwischen Dan und Shun scheint Skyress überlegen zu sein und Drago wird viel Mühe brauchen, um siegreich zu sein. Masquerade steht in der Zwischenzeit Alice und Exedra in Vestroia gegenüber.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008