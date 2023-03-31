Hinter der Maske von Masquerade!Jetzt kostenlos streamen
Bakugan Battle Brawlers
Folge 12: Hinter der Maske von Masquerade!
22 Min.Ab 6
Erneut trifft Dan auf die Nummer eins der Welt der Bakugan-Spieler und steht Masquerade gegenüber. Sein Hydranoid hat sich erneut weiterentwickelt und hat jetzt drei Köpfe, aber der Evolved Drago erweist sich als großer Rivale.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008