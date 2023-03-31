Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Hinter der Maske von Masquerade!

FilmRiseStaffel 3Folge 12
Hinter der Maske von Masquerade!

Hinter der Maske von Masquerade!Jetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 12: Hinter der Maske von Masquerade!

22 Min.Ab 6

Erneut trifft Dan auf die Nummer eins der Welt der Bakugan-Spieler und steht Masquerade gegenüber. Sein Hydranoid hat sich erneut weiterentwickelt und hat jetzt drei Köpfe, aber der Evolved Drago erweist sich als großer Rivale.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen