Bakugan Battle Brawlers
Folge 8: Trautes Heim
22 Min.Ab 6
Nachdem sie ihre Herausforderungen erfolgreich gemeistert haben, kehren die Krieger nach Hause zurück und Dan erzählt seiner Mutter die Geschichte von Vestroia und den Bakugan. In der Zwischenzeit fordert Masquerade Joe heraus.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008