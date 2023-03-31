Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Trautes Heim

Staffel 3Folge 8
Trautes Heim

Trautes HeimJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 8: Trautes Heim

22 Min.Ab 6

Nachdem sie ihre Herausforderungen erfolgreich gemeistert haben, kehren die Krieger nach Hause zurück und Dan erzählt seiner Mutter die Geschichte von Vestroia und den Bakugan. In der Zwischenzeit fordert Masquerade Joe heraus.

