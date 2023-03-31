Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Dans letzter Widerstand

FilmRiseStaffel 3Folge 9
Dans letzter Widerstand

Dans letzter WiderstandJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 9: Dans letzter Widerstand

22 Min.Ab 6

Damit Drago sich zu einem Maximum Bakugan entwickeln kann, muss Dan sich zuerst seinen Kriegerkollegen nacheinander stellen. Währenddessen fordert Masquerade in der Dimension des Todes die sechs Soldaten von Vestroia heraus.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen