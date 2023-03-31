Bakugan Battle Brawlers
Folge 9: Dans letzter Widerstand
22 Min.Ab 6
Damit Drago sich zu einem Maximum Bakugan entwickeln kann, muss Dan sich zuerst seinen Kriegerkollegen nacheinander stellen. Währenddessen fordert Masquerade in der Dimension des Todes die sechs Soldaten von Vestroia heraus.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008