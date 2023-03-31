Bakugan Battle Brawlers
Folge 7: Du gehst herunter, du Clown!
22 Min.Ab 6
Dan und Drago müssen einen gruseligen Clown besiegen, aber Drago entwickelt sich nicht weiter. In der Zwischenzeit bittet Wavern Joe, ihm zu helfen, das Infinity Center vor den Fängen seines bösen Bruders Naga zu schützen.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008