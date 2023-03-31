Ich bin Marucho, hör mich brüllen!Jetzt kostenlos streamen
Bakugan Battle Brawlers
Folge 4: Ich bin Marucho, hör mich brüllen!
22 Min.Ab 6
Marucho und Preyus landen in der Welt der Prüfungen der Doom Dimension. Frosch, ein ehemaliger Aquos-Soldat, informiert Marucho, dass er kämpfen muss. Inzwischen entwickelt sich Preyas, aber nicht so, wie alle es erwartet haben.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008