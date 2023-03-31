Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Ich bin Marucho, hör mich brüllen!

FilmRiseStaffel 3Folge 4
Ich bin Marucho, hör mich brüllen!

Ich bin Marucho, hör mich brüllen!Jetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 4: Ich bin Marucho, hör mich brüllen!

22 Min.Ab 6

Marucho und Preyus landen in der Welt der Prüfungen der Doom Dimension. Frosch, ein ehemaliger Aquos-Soldat, informiert Marucho, dass er kämpfen muss. Inzwischen entwickelt sich Preyas, aber nicht so, wie alle es erwartet haben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen