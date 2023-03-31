Bakugan Battle Brawlers
Folge 13: Masquerade entlarvt!
22 Min.Ab 6
Es stellt sich heraus, dass Maskerade Alice ist, die während eines Erlebnisses ihres Großvaters Michael verwandelt wurde, ohne es zu merken. Unterdessen versucht Naga, in die menschliche Welt zu gelangen und das Infinity Center zu stehlen.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
