Bakugan Battle Brawlers

Benehm dich Runo!

FilmRiseStaffel 3Folge 6
Benehm dich Runo!

Folge 6: Benehm dich Runo!

22 Min.Ab 6

Runo und Tigrerra werden auf die Probe gestellt, als sie dem kleinen Dan gegenüberstehen, aber Runos sturer Charakter führt dazu, dass sie zwei Runden verlieren. Glücklicherweise entwickelt sich Tigrerra zu Blade Tigrerra.

