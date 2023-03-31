Bakugan Battle Brawlers
Folge 6: Benehm dich Runo!
22 Min.Ab 6
Runo und Tigrerra werden auf die Probe gestellt, als sie dem kleinen Dan gegenüberstehen, aber Runos sturer Charakter führt dazu, dass sie zwei Runden verlieren. Glücklicherweise entwickelt sich Tigrerra zu Blade Tigrerra.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008