Bakugan Battle Brawlers
Folge 3: Albtraum in Doomsville
22 Min.Ab 6
Die Krieger suchen verzweifelt nach Dan und Drago und treffen auf dem Weg auf sechs legendäre Soldaten von Vestroia. Diese wollen ihnen zwar helfen, doch zuvor müssen die Krieger eine Reihe von Tests bestehen, um ihren Wert zu beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008