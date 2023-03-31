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Bakugan Battle Brawlers

Albtraum in Doomsville

FilmRiseStaffel 3Folge 3
Albtraum in Doomsville

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Bakugan Battle Brawlers

Folge 3: Albtraum in Doomsville

22 Min.Ab 6

Die Krieger suchen verzweifelt nach Dan und Drago und treffen auf dem Weg auf sechs legendäre Soldaten von Vestroia. Diese wollen ihnen zwar helfen, doch zuvor müssen die Krieger eine Reihe von Tests bestehen, um ihren Wert zu beweisen.

Weitere Folgen in Staffel 3

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