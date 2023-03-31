Bakugan Battle Brawlers
Folge 5: Ein Ort weit von zuhause!
22 Min.Ab 6
Shun und Skyress sind an der Reihe, in der Void-Dimension auf die Probe gestellt zu werden. Shun findet ein harmloses Mädchen, aber sie überrascht ihn mit einem mächtigen Bakugan, der Skyress in Storm Skyress verwandeln lässt.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008