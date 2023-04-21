Bakugan Battle Brawlers
Folge 10: Ein unerwarteter Besucher
22 Min.Ab 6
Runo sucht nach einem Weg, zu Dan nach Vestroia zu gelangen. Sie reist mit Julie nach Russland zu Dr. Michael, doch der will ihr nicht helfen. Als Runo und Julie selbst den Dimensions-Transporter benutzen, bleibt Runo zwischen den Dimensionen hängen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008