FilmRiseStaffel 5Folge 10
Folge 10: Ein unerwarteter Besucher

22 Min.Ab 6

Runo sucht nach einem Weg, zu Dan nach Vestroia zu gelangen. Sie reist mit Julie nach Russland zu Dr. Michael, doch der will ihr nicht helfen. Als Runo und Julie selbst den Dimensions-Transporter benutzen, bleibt Runo zwischen den Dimensionen hängen.

