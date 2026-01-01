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Bakugan Battle Brawlers

Torbrecher

FilmRiseStaffel 5Folge 11
Torbrecher

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Bakugan Battle Brawlers

Folge 11: Torbrecher

22 Min.Ab 6

Als Dan, Runo, Mira und Baron zur Erde zurückkehren, folgen ihnen ein paar unerwünschte Gäste: Gus, Lync und Spectra kommen ebenfalls durch den Dimensions-Transporter. Spectra bittet um Unterstützung, denn er will angeblich die Seiten wechseln.

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