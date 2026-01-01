Bakugan Battle Brawlers
Folge 11: Torbrecher
22 Min.Ab 6
Als Dan, Runo, Mira und Baron zur Erde zurückkehren, folgen ihnen ein paar unerwünschte Gäste: Gus, Lync und Spectra kommen ebenfalls durch den Dimensions-Transporter. Spectra bittet um Unterstützung, denn er will angeblich die Seiten wechseln.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12: Sega Toys / Spin Master / Bakugan 4 Project 2011