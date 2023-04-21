Bakugan Battle Brawlers
Folge 8: Was ist der Plan?
22 Min.Ab 6
Ace und Shun sollen gemeinsam als Team in einem Wettkampf antreten, kommen aber nicht gut miteinander aus. Währenddessen schleust Marucho heimlich die anderen ein. Die Widerstandskämpfer versuchen, zu dem Dimensions-Steuergerät vorzudringen.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008