Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Was ist der Plan?

FilmRiseStaffel 5Folge 8
Was ist der Plan?

Was ist der Plan?Jetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 8: Was ist der Plan?

22 Min.Ab 6

Ace und Shun sollen gemeinsam als Team in einem Wettkampf antreten, kommen aber nicht gut miteinander aus. Währenddessen schleust Marucho heimlich die anderen ein. Die Widerstandskämpfer versuchen, zu dem Dimensions-Steuergerät vorzudringen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen