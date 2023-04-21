Bakugan Battle Brawlers
Folge 5: Geschmack der Niederlage
22 Min.Ab 6
Dan wird beim Üben mit Drago und Scorpion von Gus beobachtet, einem der besten Spieler der Vexos. Gus fordert ihn dann zum Kampf heraus. Mit seinem unglaublich mächtigen Bakugan scheint Gus unbesiegbar. Dan muss sich etwas einfallen lassen.
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008