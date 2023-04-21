Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Geschmack der Niederlage

FilmRiseStaffel 5Folge 5
Geschmack der Niederlage

Bakugan Battle Brawlers

Folge 5: Geschmack der Niederlage

22 Min.Ab 6

Dan wird beim Üben mit Drago und Scorpion von Gus beobachtet, einem der besten Spieler der Vexos. Gus fordert ihn dann zum Kampf heraus. Mit seinem unglaublich mächtigen Bakugan scheint Gus unbesiegbar. Dan muss sich etwas einfallen lassen.

