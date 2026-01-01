Bakugan Battle Brawlers
Folge 6: Rückkehr eines Freundes
22 Min.Ab 6
Die Niederlage gegen Gus macht Dan schwer zu schaffen. Daher nimmt er die erneute Herausforderung und Chance zur Revanche gerne an, obwohl er weiß, dass es eine Falle ist. Ein unerwarteter Verbündeter behütet ihn davor, Drago für immer zu verlieren.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12: Sega Toys / Spin Master / Bakugan 4 Project 2011