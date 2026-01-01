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Bakugan Battle Brawlers

Rückkehr eines Freundes

FilmRiseStaffel 5Folge 6
Rückkehr eines Freundes

Rückkehr eines FreundesJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 6: Rückkehr eines Freundes

22 Min.Ab 6

Die Niederlage gegen Gus macht Dan schwer zu schaffen. Daher nimmt er die erneute Herausforderung und Chance zur Revanche gerne an, obwohl er weiß, dass es eine Falle ist. Ein unerwarteter Verbündeter behütet ihn davor, Drago für immer zu verlieren.

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