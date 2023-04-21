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Bakugan Battle Brawlers

Stimmen in der Nacht

FilmRiseStaffel 5Folge 13
Stimmen in der Nacht

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Bakugan Battle Brawlers

Folge 13: Stimmen in der Nacht

22 Min.Ab 6

Mylene stellt Shun, Marucho und Ace, die in Vestroia immer noch versuchen, die Dimensions-Steuergeräte zu zerstören, eine Falle. Auf der Erde fürchtet sich Mira unterdessen davor, dass Dan herausfindet, wer Spectra in Wahrheit ist.

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