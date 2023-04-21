Bakugan Battle Brawlers
Folge 13: Stimmen in der Nacht
22 Min.Ab 6
Mylene stellt Shun, Marucho und Ace, die in Vestroia immer noch versuchen, die Dimensions-Steuergeräte zu zerstören, eine Falle. Auf der Erde fürchtet sich Mira unterdessen davor, dass Dan herausfindet, wer Spectra in Wahrheit ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Anime
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008