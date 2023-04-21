Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Seid aufgeregt!

FilmRiseStaffel 5Folge 3
Folge 3: Seid aufgeregt!

22 Min.Ab 6

Dan erklärt sich bereit, die Mitglieder von Miras Widerstandsgruppe für die bevorstehenden Kämpfe gegen die Vexos zu trainieren. Das gestaltet sich aber gar nicht so einfach. Baron muss seine Angst überwinden, um wieder kämpfen zu können.

