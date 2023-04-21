Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

FilmRiseStaffel 5Folge 9
Folge 9: Freiheit-Run

22 Min.Ab 6

Shun und Ace raufen sich zusammen, um ihren Freunden Zeit zu verschaffen. Doch dann stehen sie im Wettkampf zwei kybernetischen Bakugans gegenüber. Auf der Suche nach dem Dimensions-Controller entdecken die anderen eine Gruppe eingesperrte Bakugans.

FilmRise
Alle 15 Staffeln und Folgen