Bakugan Battle Brawlers
Folge 9: Freiheit-Run
22 Min.Ab 6
Shun und Ace raufen sich zusammen, um ihren Freunden Zeit zu verschaffen. Doch dann stehen sie im Wettkampf zwei kybernetischen Bakugans gegenüber. Auf der Suche nach dem Dimensions-Controller entdecken die anderen eine Gruppe eingesperrte Bakugans.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008