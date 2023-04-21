Bakugan Battle Brawlers
Folge 4: Maruchos Einsatz
22 Min.
Marucho, der keinen eigenen Bakugan mehr hat, macht sich auf die Suche nach einem neuen Partner, damit er auch der Widerstandsbewegung beitreten kann. Er trifft auf Elfin. Prompt werden die beiden von Mylene angegriffen und müssen sich verbünden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008