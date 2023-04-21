Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Maruchos Einsatz

FilmRiseStaffel 5Folge 4
Maruchos Einsatz

Maruchos EinsatzJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 4: Maruchos Einsatz

22 Min.

Marucho, der keinen eigenen Bakugan mehr hat, macht sich auf die Suche nach einem neuen Partner, damit er auch der Widerstandsbewegung beitreten kann. Er trifft auf Elfin. Prompt werden die beiden von Mylene angegriffen und müssen sich verbünden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen