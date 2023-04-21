Bakugan Battle Brawlers
Folge 7: Cyber-Albtraum
22 Min.Ab 6
Die Widerstandskämpfer wollen versuchen, den Dimensions-Controller zu vernichten, und begeben sich nach Alpha City in Vestroia. Dort geht Mira jedoch ihre eigenen Wege, um ihren verschwundenen Bruder zu suchen und ihren Vater zu konfrontieren.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008