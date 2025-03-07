Heiße Dance-Moves und Emmys Nominierungs-ÄnderungenJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 10: Heiße Dance-Moves und Emmys Nominierungs-Änderungen
45 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 12
Die Nominierungs-Karten werden noch einmal neu gemischt: Promi-Gast Emmy Russ hat die ganz besondere Ehre, einen Bewohner von der Exit-Liste zu streichen und durch einen anderen Bewohner zu ersetzen. Einen Flirt-Favoriten hat Emmy im Container schon gefunden: Sie schwärmt von Nadiem und führt ein tiefgründiges Gespräch mit ihm. Außerdem: Beim Flaschendrehen präsentiert Stefan eine unerwartet heiße Tanz-Einlage.
Genre:Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
