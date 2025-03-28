Nikotin-Entzug, Kostüm-Koller und ein Luxus-WunschJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 25: Nikotin-Entzug, Kostüm-Koller und ein Luxus-Wunsch
49 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12
Qualmfrei im Container: Als Strafe für das Rauchen außerhalb des Raucherbereichs müssen alle Zigaretten abgegeben werden. Und Julia leidet immer mehr unter dem Gemeinschafts-Kostüm mit Nadiem. Doch immerhin darf sich die WG einen Luxus zurückwünschen: Nikotin, Matratzen, warmes Wasser oder Essen – wofür entscheiden sich die Bewohner:innen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother - Die Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen