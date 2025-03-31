Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother - Die Show

Schmerzhafter Haar-Deal, Gacker-Kostüme und ein Exit

sixxStaffel 1Folge 26vom 31.03.2025
Folge 26: Schmerzhafter Haar-Deal, Gacker-Kostüme und ein Exit

Folge vom 31.03.2025Ab 12

Haariger Horror-Deal mit „Big Brother“: Tino, Dino und Stefan müssen sich jeweils mindestens ein Bein wachsen lassen, damit die Bewohner:innen ihre Zigaretten zurückbekommen. Und für Matratzen schlüpfen Andriana und Dino in Hühner-Kostüme. Außerdem steht die Entscheidung über den nächsten Auszug an! Nominiert sind Andriana, Saskia und Dino. Für wen endet der Aufenthalt im Container heute?

