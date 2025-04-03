Weihnachtsstress und Krach bei Stefan und JuliaJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 29: Weihnachtsstress und Krach bei Stefan und Julia
48 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12
Im Container heißt es Ho Ho Ho! Während bei der nächsten Challenge weihnachtliche Hektik in die Big-Brother-WG einzieht, kriselt es weiterhin bei Stefan und Julia. Werden aus Besties jetzt Worsties?
