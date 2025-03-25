Container-Horror, karge Kohl-Kost und Janine Pink als Promi-GastJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 22: Container-Horror, karge Kohl-Kost und Janine Pink als Promi-Gast
49 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12
Diese Woche wird der blanke Horror! Der Container verwandelt sich nicht nur optisch in das Vorzimmer zur Hölle. Jeden Tag werden die Bewohnerinnen und Bewohner für einen Regel-Verstoß bestraft. Und statt des Wochen-Einkaufs spendiert „Big Brother“ nur Kohl zur Verpflegung. Als neuer Promi-Gast zieht Reality-Star Janine Pink, Gewinnerin von „Promi Big Brother“ 2019, in die WG ein.
Genre:Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen