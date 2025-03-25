Zum Inhalt springenBarrierefrei
Container-Horror, karge Kohl-Kost und Janine Pink als Promi-Gast

sixxStaffel 1Folge 22vom 25.03.2025
49 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12

Diese Woche wird der blanke Horror! Der Container verwandelt sich nicht nur optisch in das Vorzimmer zur Hölle. Jeden Tag werden die Bewohnerinnen und Bewohner für einen Regel-Verstoß bestraft. Und statt des Wochen-Einkaufs spendiert „Big Brother“ nur Kohl zur Verpflegung. Als neuer Promi-Gast zieht Reality-Star Janine Pink, Gewinnerin von „Promi Big Brother“ 2019, in die WG ein.

sixx
