Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother - Die Show

Gina-Lisa Lohfink zieht als Promi-Gast in den Container

sixxStaffel 1Folge 17vom 18.03.2025
Gina-Lisa Lohfink zieht als Promi-Gast in den Container

Gina-Lisa Lohfink zieht als Promi-Gast in den ContainerJetzt kostenlos streamen

Big Brother - Die Show

Folge 17: Gina-Lisa Lohfink zieht als Promi-Gast in den Container

48 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12

Diese Woche bekommt die "Big Brother"-WG Unterstützung von Reality-Queen Gina-Lisa Lohfink, die 2015 selbst an „Promi Big Brother“ teilgenommen hat. Im Container sorgt sie nach ihrem Einzug für den ersten Schock: Ein Kandidat wird direkt von ihr nominiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother - Die Show
sixx
Big Brother - Die Show

Big Brother - Die Show

Alle 1 Staffeln und Folgen