Folge 23: Die Horror-Woche geht weiter!
Folge vom 26.03.2025
Willkommen im Grusel-Container! Regel-Verstöße werden jetzt knallhart bestraft - Julia und Nadiem trifft es zuerst. Und Ulf bekommt eine Maulsperre verpasst. Außerdem muss die WG mit deutlich weniger Matratzen auskommen ... Alle leiden zudem unter der ungewollten Kohl-Diät. Nur Promi-Gast Janine Pink darf schlemmen!
