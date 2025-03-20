Gefühls-Extreme zum Container-BergfestJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 19: Gefühls-Extreme zum Container-Bergfest
48 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Bergfest im Big-Brother-Container: Nach 25 Tagen werden die Bewohner unter eine nervenzehrende Herausforderung gestellt. Iris und Corinna sprechen hingegen über ihre Vergangenheit und Mobbing-Erfahrungen, die sie bis heute geprägt haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother - Die Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen