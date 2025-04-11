Wasser-Schlacht, große Emotionen und der letzte Exit vor dem FinaleJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 35: Wasser-Schlacht, große Emotionen und der letzte Exit vor dem Finale
49 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12
In der letzten Show vor dem großen „Big Brother“-Finale wird es emotional: Nach einer feucht-fröhlichen Wasserschlacht bekommen die Bewohnerinnen und Bewohner Grußbotschaften ihrer Liebsten. Und es muss noch eine Person aus dem Container ausziehen ...
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen