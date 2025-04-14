Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother - Die Show

Das Finale! Wer gewinnt bei Big Brother 2025?

sixxStaffel 1Folge 36vom 14.04.2025
Das Finale! Wer gewinnt bei Big Brother 2025?

Das Finale! Wer gewinnt bei Big Brother 2025?Jetzt kostenlos streamen

Big Brother - Die Show

Folge 36: Das Finale! Wer gewinnt bei Big Brother 2025?

49 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12

Jetzt ist es so weit: Das große Finale von "Big Brother 2025" ist gekommen. Wer setzt sich gegen die Konkurrenz durch und wird der Gewinner oder die Gewinnerin der diesjährigen Staffel von "Big Brother" 2025: Stefan, Saskia, Dino, Tino, Taube oder Marcel? Zahlreiche Gäst:innen und ehemalige Bewohner:innen verfolgen das große Finale und geben ihre Tipps ab und verraten ihre Favorit:innen. Wer kann am Ende nach 50 Tagen im Container den lang ersehnten Sieg nach Hause holen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother - Die Show
sixx
Big Brother - Die Show

Big Brother - Die Show

Alle 1 Staffeln und Folgen