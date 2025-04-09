Iris oder Saskia - wer muss den Container verlassen?Jetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 33: Iris oder Saskia - wer muss den Container verlassen?
48 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12
Der nächste Exit in der Final-Woche steht an! Nominiert sind Iris und Saskia. Wer muss sich von "Big Brother" verabschieden? Und was geschah in den den vergangenen Stunden im Container?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother - Die Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen