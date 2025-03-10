Toast-Drama, Milch-Frust und der nächste ExitJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 11: Toast-Drama, Milch-Frust und der nächste Exit
48 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12
Das Toastbrot ist weg! Das führt zu einem gewaltigen Zoff zwischen Emmy Russ und Florentina. Julia leidet dagegen unter dem Milch-Mangel im Container und verkracht sich mit Mariama. Und: Wer muss "Big Brother" dieses Mal verlassen? Neben Florentina, Andriana und Iris sind auch die Neuankömmlinge Ulf und Marcel nominiert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother - Die Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen