Toast-Drama, Milch-Frust und der nächste Exit

sixxStaffel 1Folge 11vom 10.03.2025
Folge 11: Toast-Drama, Milch-Frust und der nächste Exit

48 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12

Das Toastbrot ist weg! Das führt zu einem gewaltigen Zoff zwischen Emmy Russ und Florentina. Julia leidet dagegen unter dem Milch-Mangel im Container und verkracht sich mit Mariama. Und: Wer muss "Big Brother" dieses Mal verlassen? Neben Florentina, Andriana und Iris sind auch die Neuankömmlinge Ulf und Marcel nominiert.

