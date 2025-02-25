Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother - Die Show

Tag 1: Die ersten Stunden im Container und der erste Promi-Gast

sixxStaffel 1Folge 2vom 25.02.2025
Tag 1: Die ersten Stunden im Container und der erste Promi-Gast

Tag 1: Die ersten Stunden im Container und der erste Promi-GastJetzt kostenlos streamen

Big Brother - Die Show

Folge 2: Tag 1: Die ersten Stunden im Container und der erste Promi-Gast

46 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12

Scharfe Zungen und kluge Analysen: Melissa Khalaj und Jochen Bendel diskutieren gemeinsam mit Reality-Star Matthias Mangiapane über die ersten "Big Brother"-Eindrücke 2025. Und Matthias zieht als erster Promi-Gast auch gleich mit in den Container.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother - Die Show
sixx
Big Brother - Die Show

Big Brother - Die Show

Alle 1 Staffeln und Folgen