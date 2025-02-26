Tag 2: Tränenflut beim ersten ExitJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 3: Tag 2: Tränenflut beim ersten Exit
46 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12
Melissa Khalaj und Jochen Bendel diskutieren über die neuesten "Big Brother"-Highlights und begrüßen den ersten Exit-Gast im Studio: Bereits am zweiten Tag muss Mika den Container wieder verlassen - und sorgt für bittere Tränen bei Dino.
